Зимові канікули в школах Києва триватимуть цілий місяць

Зимові канікули в школах Києва розпочнуться за графіком - з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", - повідомив мер.

За його словами, у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону, додав Кличко.

За даними Міносвіти, станом на 14 листопада 2022 року освітній процес відбувається у 12 924 школах:

7 764 школи функціонують у традиційному та змішаному форматі;

5 160 в онлайн-режимі, що на 1 тис. менше, ніж було на початку листопада.

У школах навчаються 4 млн 31 тис. 537 учнів: