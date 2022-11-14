Зимові канікули в школах Києва триватимуть цілий місяць
Зимові канікули в школах Києва розпочнуться за графіком - з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", - повідомив мер.
За його словами, у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.
Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону, додав Кличко.
За даними Міносвіти, станом на 14 листопада 2022 року освітній процес відбувається у 12 924 школах:
- 7 764 школи функціонують у традиційному та змішаному форматі;
- 5 160 в онлайн-режимі, що на 1 тис. менше, ніж було на початку листопада.
У школах навчаються 4 млн 31 тис. 537 учнів:
- очно - 1 013 951;
- змішано - 1 124 695;
- дистанційно - 1 892 891 (з них понад 1 млн учнів з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей).
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