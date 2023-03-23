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В киевских школах с понедельника начнутся каникулы: сколько они продлятся

Фото: в киевских школах с понедельника начнутся каникулы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Весенние каникулы для киевских школ начнутся 27 марта. Они продлятся до 3 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В соответствии с рекомендованной структурой учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", - сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что во время каникул в школах будет организована работа "консультативных групп" по отдельным расписаниям, также будут проводиться индивидуальные занятия и групповые консультации с использованием различных образовательных технологий, в частности, "метод проектов". Будут открыты кружки и спортивные секции.

Также сообщается, что заведения дошкольного образования и внешкольные заведения во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают и сейчас с учетом ситуации безопасности, придерживаясь алгоритма действий во время объявления воздушной тревоги.

Напомним, зимние школьные каникулы в Киеве длились целый месяц.

Также отметим, что с 26 марта в Киеве сокращают комендантский час.

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Киев