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Київське "Динамо" в топі кваліфікації ЛЧ: "Шахтар" – далеко позаду

Неділя 06 липня 2025 16:02
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Київське "Динамо" в топі кваліфікації ЛЧ: "Шахтар" – далеко позаду Фото: Київське "Динамо" стартує у відборі головного єврокубка в 25-й раз (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Перед стартом кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26 опублікували рейтинг команд, що досягли найбільших успіхів у відборі головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу футбольної статистики Football Meets Data.

Як кияни грали у відборі до ЛЧ

Чемпіони України посідають у цьому рейтингу друге місце. За всю історію турніру кияни 24 рази стартували у кваліфікації. 15 разів успішно долали бар'єр, у дев'яти випадках поступалися суперникам.

За весь цей час "біло-сині" зіграли у кваліфікації 75 матчів (43 перемоги, 16 нічиїх, 16 поразок, різниця забитих та пропущених голів – 141:74) та набрали 145 очок.

Український клуб обійшло лише інше "Динамо" – загребське. Втім, хорватський гранд зіграв у кваліфікації значно більше матчів – 108, у яких набрав 207 балів. На третій позиції шотландський "Селтік" – 135 очок у 72 матчах.

Інший український клуб – донецький "Шахтар" посідає 20-те місце. "Гірники" провели у відборі ЛЧ 40 матчів, здобули 22 перемоги, 10 разів зіграли внічию та зазнали 8 поразок (різниця м'ячів – 66:38), набравши 76 очок.

Рейтинг кваліфікації Ліги чемпіонів, топ-10:

  1. "Динамо" Загреб – 207 очок (108 матчів)
  2. "Динамо" Київ – 145 (75)
  3. "Селтік" – 135 (72)
  4. БАТЕ – 123 (74)
  5. "Русенборг" – 121 (62)
  6. "Шериф" – 117 (88)
  7. "Копенгаген" – 112 (64)
  8. ФКСБ – 111 (64)
  9. "Марібор" – 106 (64)
  10. "Партизан" – 101 (62)

…20. "Шахтар" – 76 (40)

Київське &quot;Динамо&quot; в топі кваліфікації ЛЧ: &quot;Шахтар&quot; – далеко позаду

Виступи "Динамо" в основних раундах

Загалом український гранд 18 разів брав участь у групових турнірах головного єврокубка, потрапляючи туди як через кваліфікацію, так і напряму.

Проте подолати груповий раунд вдавалося лише тричі. У сезоні-2015/16 "Динамо" зупинилося в 1/8 фіналу, поступившись "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0). У турнірі-1997/98 в чвертьфіналі програло "Ювентусу" (1:1, 1:4). Найвище досягнення – півфінал розіграшу-1998/99, коли на шляху до вирішального матчу стала "Баварія" (3:3, 0:1).

Коли "Динамо" стартує в розіграші-2025/26

Чемпіони України розпочнуть шлях до основного раунду ЛЧ з другого кваліфікаційного раунду. На цьому етапі команда зустрінеться з переможцем у парі "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Перший матч "Динамо" проведе у гостях – 22 або 23 липня. А номінально домашній матч-відповідь – в польському Любліні – 29 або 30 числа.

Потенційні ж суперники киян проведуть першу зустріч вже на наступному тижні – 9 липня у Вільнюсі.

Раніше розповіли, як "Динамо" зіграло перший матч у новому сезоні.

Також став відомий склад донецького "Шахтаря" на перші матчі в Лізі Європи.

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