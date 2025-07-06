Киевское "Динамо" в топе квалификации ЛЧ: "Шахтер" - далеко позади

Как киевляне играли в отборе к ЛЧ

Чемпионы Украины занимают в этом рейтинге второе место. За всю историю турнира киевляне 24 раза стартовали в квалификации. 15 раз успешно преодолевали барьер, в девяти случаях уступали соперникам.

За все это время "бело-синие" сыграли в квалификации 75 матчей (43 победы, 16 ничьих, 16 поражений, разница забитых и пропущенных голов - 141:74) и набрали 145 очков.

Украинский клуб обошло лишь другое "Динамо" - загребское. Впрочем, хорватский гранд сыграл в квалификации значительно больше матчей - 108, в которых набрал 207 баллов. На третьей позиции шотландский "Селтик" - 135 очков в 72 матчах.

Другой украинский клуб - донецкий "Шахтер" занимает 20-е место. "Горняки" провели в отборе ЛЧ 40 матчей, одержали 22 победы, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений (разница мячей - 66:38), набрав 76 очков.

Рейтинг квалификации Лиги чемпионов, топ-10:

"Динамо" Загреб - 207 очков (108 матчей) "Динамо" Киев - 145 (75) "Селтик" - 135 (72) БАТЕ - 123 (74) "Русенборг" - 121 (62) "Шериф" - 117 (88) "Копенгаген" - 112 (64) ФКСБ - 111 (64) "Марибор" - 106 (64) "Партизан" - 101 (62)

...20. "Шахтер" - 76 (40)

Выступления "Динамо" в основных раундах

В целом украинский гранд 18 раз участвовал в групповых турнирах главного еврокубка, попадая туда как через квалификацию, так и напрямую.

Однако преодолеть групповой раунд удавалось лишь трижды. В сезоне-2015/16 "Динамо" остановилось в 1/8 финала, уступив "Манчестер Сити" (1:3, 0:0). В турнире-1997/98 в четвертьфинале проиграло "Ювентусу" (1:1, 1:4). Высшее достижение - полуфинал розыгрыша-1998/99, когда на пути к решающему матчу стала "Бавария" (3:3, 0:1).

Когда "Динамо" стартует в розыгрыше-2025/26

Чемпионы Украины начнут путь в основной раунд ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этом этапе команда встретится с победителем в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первый матч "Динамо" проведет в гостях - 22 или 23 июля. А номинально домашний ответный матч - в польском Люблине - 29 или 30 числа.

Потенциальные же соперники киевлян проведут первую встречу уже на следующей неделе - 9 июля в Вильнюсе.