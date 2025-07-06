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Киевское "Динамо" в топе квалификации ЛЧ: "Шахтер" - далеко позади

Воскресенье 06 июля 2025 16:02
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Киевское "Динамо" в топе квалификации ЛЧ: "Шахтер" - далеко позади Фото: Киевское "Динамо" стартует в отборе главного еврокубка в 25-й раз (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Перед стартом квалификации Лиги чемпионов-2025/26 опубликовали рейтинг команд, добившихся наибольших успехов в отборе главного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу футбольной статистики Football Meets Data.

Как киевляне играли в отборе к ЛЧ

Чемпионы Украины занимают в этом рейтинге второе место. За всю историю турнира киевляне 24 раза стартовали в квалификации. 15 раз успешно преодолевали барьер, в девяти случаях уступали соперникам.

За все это время "бело-синие" сыграли в квалификации 75 матчей (43 победы, 16 ничьих, 16 поражений, разница забитых и пропущенных голов - 141:74) и набрали 145 очков.

Украинский клуб обошло лишь другое "Динамо" - загребское. Впрочем, хорватский гранд сыграл в квалификации значительно больше матчей - 108, в которых набрал 207 баллов. На третьей позиции шотландский "Селтик" - 135 очков в 72 матчах.

Другой украинский клуб - донецкий "Шахтер" занимает 20-е место. "Горняки" провели в отборе ЛЧ 40 матчей, одержали 22 победы, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений (разница мячей - 66:38), набрав 76 очков.

Рейтинг квалификации Лиги чемпионов, топ-10:

  1. "Динамо" Загреб - 207 очков (108 матчей)
  2. "Динамо" Киев - 145 (75)
  3. "Селтик" - 135 (72)
  4. БАТЕ - 123 (74)
  5. "Русенборг" - 121 (62)
  6. "Шериф" - 117 (88)
  7. "Копенгаген" - 112 (64)
  8. ФКСБ - 111 (64)
  9. "Марибор" - 106 (64)
  10. "Партизан" - 101 (62)

...20. "Шахтер" - 76 (40)

Киевское &quot;Динамо&quot; в топе квалификации ЛЧ: &quot;Шахтер&quot; - далеко позади

Выступления "Динамо" в основных раундах

В целом украинский гранд 18 раз участвовал в групповых турнирах главного еврокубка, попадая туда как через квалификацию, так и напрямую.

Однако преодолеть групповой раунд удавалось лишь трижды. В сезоне-2015/16 "Динамо" остановилось в 1/8 финала, уступив "Манчестер Сити" (1:3, 0:0). В турнире-1997/98 в четвертьфинале проиграло "Ювентусу" (1:1, 1:4). Высшее достижение - полуфинал розыгрыша-1998/99, когда на пути к решающему матчу стала "Бавария" (3:3, 0:1).

Когда "Динамо" стартует в розыгрыше-2025/26

Чемпионы Украины начнут путь в основной раунд ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этом этапе команда встретится с победителем в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первый матч "Динамо" проведет в гостях - 22 или 23 июля. А номинально домашний ответный матч - в польском Люблине - 29 или 30 числа.

Потенциальные же соперники киевлян проведут первую встречу уже на следующей неделе - 9 июля в Вильнюсе.

Ранее рассказали, как "Динамо" сыграло первый матч в новом сезоне.

Также стал известен состав донецкого "Шахтера" на первые матчи в Лиге Европы.

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