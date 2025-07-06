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Експерименти від Шовковського: "Динамо" зіграло перший матч у сезоні (відео)

Неділя 06 липня 2025 10:16
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Експерименти від Шовковського: "Динамо" зіграло перший матч у сезоні (відео) Фото: "Динамо" зіграло проти угорської "Кішварди" (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон України – київське "Динамо", після кількох днів інтенсивних тренувань на зборах у Австрії, провело перший контрольний спаринг.

Про те, як пройшов матч повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Контрольний матч

"Динамо" – "Кішварда" – 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матановіч, 71 (пенальті)

"Динамо" (перший тайм): Моргун – Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак – Михайленко, Буяльський, Саленко – Кабаєв, Торрес, Супряга.

Другий тайм: Ігнатенко – Волошин, Біловар, Дячук, Гусєв – Шапаренко, Піхальонок, Осипенко – Ярмоленко, Задорожний, Пономаренко.

Деталі матчу

У грі з командою, що за підсумками минулого сезону повернулася до елітної ліги чемпіонату Угорщини, головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський вирішив перевірити найближчий резерв і дав шанс новачкам та молодим гравцям.

Зокрема, зі старту на полі з'явилися вінгер Анхель Торрес, форвард Владислав Супряга (повернувся з оренди), захисник Владислав Захарченко та півзахисник Роман Саленко. По перерві до гри долучились інші молоді футболісти, зокрема Олексій Гусєв, Матвій Пономаренко, Кирило Осипенко та Федір Задорожний.

Через незіграність експериментального складу "Динамо" не змогло нав'язати супернику боротьбу. Перший гол "Кішварда" забила після подачі в штрафний – Йорданов випередив Захарченка і в падінні головою відправив м'яч у сітку.

Після перерви "Динамо" пропустило вдруге. Захисник Максим Дячук обрізався біля власного штрафного, а воротар Денис Ігнатенко, намагаючись виправити ситуацію, збив суперника. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Матановіч.

Кияни мали кілька моментів, щоб скоротити відставання. Після удару Пономаренка м'яч влучив у стійку, головою з близької відстані небезпечно пробивав Біловар – та його постріл парирував голкіпер суперників.

Що далі

Свій наступний товариський матч "Динамо" проведе 7 липня проти австрійського "Хартберга".

Команда готується до старту в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, де наприкінці липня зустрінеться з переможцем у парі "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Потенційні суперники киян зіграють перший матч вже на наступному тижні – 9 липня у Вільнюсі.

Раніше став відомий склад донецького "Шахтаря" на перші матчі в Лізі Європи.

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