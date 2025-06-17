Київщина зазнала комбінованого удару: є постраждала та пошкодження

"Ворог масовано атакує Київщину БПЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області. На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча", - повідомив Калашник.

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, у якому вибило шибки.

Також наслідки російської атаки зафіксовано в Броварському районі Київської області. Там загорілися дах приватного будинку та господарська будівля на території підприємства.

Детальнішу інформацію про наслідки, як зазначив Калашник, буде надано пізніше, оскільки атака окупантів триває.