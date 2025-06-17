Киевская область подверглась комбинированному удару: есть пострадавшая и повреждения

Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области в в ночь на 17 июня. Уже известно как минимум об одной пострадавшей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
"Враг массированно атакует Киевщину БПЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области. К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резанная рана правого плеча", - сообщил Калашник.
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом, в котором выбило окна.
Также последствия российской атаки зафиксированы в Броварском районе Киевской области. Там загорелись крыша частного дома и хозяйственное строение на территории предприятия.
Более подробная информация о последствиях, как отметил Калашник, будет предоставлена позже, поскольку атака оккупантов продолжается.
Напомним, россияне совершили массированную ночную атаку на украинскую столицу, запустив дроны ударного типа "Шахед".
Во время атаки в Киеве пропадал свет в частном секторе в Голосеевском районе, а также в Дарницком районе - в районе Красного Хутора. Мэр столицы Виталий Кличко пояснил, что отключения не связаны с обстрелом, а произошли в результате срабатывания автоматики.
Также он рассказал, что во время налета на Киев скончался гражданин США.
Пострадали минимум 16 человек, а последствия атаки были зафиксированы на 12 локациях в 6 районах столицы. Более подроную информацию об ударе по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.