Графіки повертаються. Київщина після аварійних відключень переходить на планові

Ситуація у енергосистемі України

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, по всій країні застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла через постійні атаки Росії на по енергетичні об'єкти України.

В Україні досі спостерігається напружена ситуація з електроенергією після серії масштабних ударів РФ по енергетичних об'єктах. У багатьох областях запроваджено графіки погодинних відключень світла.

Зазначається, що час і тривалість відключень можуть змінюватися. Точну інформацію для свого населеного пункту слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

За даними аналітиків, Росія посилила далекобійні удари по енергетичних об’єктах України, щоб розділити єдину енергосистему на окремі "енергетичні острови".

Внаслідок серйозних проблем з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.