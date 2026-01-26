Графики возвращаются. Киевщина после аварийных отключений переходит на плановые

Отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может меняться.

"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", - добавили в компании.

Стоит отметить, что последний раз графики отключений для Киевской области публиковались 16 января.