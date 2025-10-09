Київська міська електричка обмежує маршрути через ремонт: які поїзди не курсуватимуть

10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна. Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.
Увечері двох днів не курсуватимуть такі поїзди:
Після завершення ремонтних робіт поїзди знову курсуватимуть за звичним розкладом. Пасажирам радять планувати вечірні поїздки з урахуванням тимчасових змін.
З 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено. Для деяких рейсів ці станції стануть кінцевими.
У години пік поїзди курсуватимуть на півкільці Святошин - Вокзальна - Дарниця - Святошин кожні 30 хвилин.
Щогодинні рейси до/з Почайної та Райдужного працюватимуть з деякими змінами:
Відправлення зі станції Райдужний буде на 4 хвилини раніше звичайного часу.
Рейси на ділянках Святошин - Почайна та Почайна - Святошин:
Скасовуються щопівгодинні рейси на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця:
Ранкові та денні: Б03, А05, Б05, А07, Б07, А09, Б09
Вечірні: А17, Б17, А19, Б19, А21, Б21
Компанія перепрошує за тимчасові незручності і обіцяє повернути рух за повним кільцем та звичним графіком після завершення робіт.
Зміни у графіку руху міської електрички (скриншот)
Читайте також про те, що з 11 по 20 вересня тимчасово вводили певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи.
Раніше ми писали про те, що у Києві 9 та 10 жовтня частково обмежать рух транспорту на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі. Обмеження діятимуть по 10 годин протягом двох днів.