Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли
З 11 вересня тимчасово вводять певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи. Пасажирів просять врахувати зміни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.
11 вересня - зміни у вечірніх рейсах
На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасують рейси:
- Б22 (19:31 - 20:20);
- Б23 (20:31 - 21:20);
- Б24 (21:31 - 22:20);
- Б25 (22:31 - 23:20).
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:
- А23 (19:39 - 20:28);
- А24 (20:39 - 21:28);
- А25 (21:39 - 22:28).
"Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - пояснюють у Kyiv City Express.
12 вересня - зміни у ранкових та вечірніх рейсах
На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасовують рейси:
- Б01 (5:31 - 6:20);
- Б23 (20:31 - 21:20);
- Б24 (21:31 - 22:20);
- Б25 (22:31 - 23:20).
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейси:
- А02 (5:39 - 6:28);
- А23 (19:39 - 20:28);
- А24 (20:39 - 21:28);
- А25 (21:39 - 22:28).
"Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - додають у компанії.
13 та 15 вересня - скасування деяких рейсів
На ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовують рейс:
- Б01 (5:31 - 6:20)
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейс:
- А02 (6:37 - 7:29)
Натомість рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.
20 вересня - тимчасове скасування руху електрички
З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.
"Просимо врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи - це запорука безпеки та надійності руху", - кажуть у Kyiv City Express.
Тимчасові зміни у русі київської електрички (скриншот)
