Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли

Київ, Середа 10 вересня 2025 13:53
Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли Найближчими днями тимчасово зміняться рейси київської електрички (фото ілюстративне: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

З 11 вересня тимчасово вводять певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи. Пасажирів просять врахувати зміни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.

11 вересня - зміни у вечірніх рейсах

На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасують рейси:

  • Б22 (19:31 - 20:20);
  • Б23 (20:31 - 21:20);
  • Б24 (21:31 - 22:20);
  • Б25 (22:31 - 23:20).

На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:

  • А23 (19:39 - 20:28);
  • А24 (20:39 - 21:28);
  • А25 (21:39 - 22:28).

"Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - пояснюють у Kyiv City Express.

12 вересня - зміни у ранкових та вечірніх рейсах

На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасовують рейси:

  • Б01 (5:31 - 6:20);
  • Б23 (20:31 - 21:20);
  • Б24 (21:31 - 22:20);
  • Б25 (22:31 - 23:20).

На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейси:

  • А02 (5:39 - 6:28);
  • А23 (19:39 - 20:28);
  • А24 (20:39 - 21:28);
  • А25 (21:39 - 22:28).

"Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - додають у компанії.

13 та 15 вересня - скасування деяких рейсів

На ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовують рейс:

  • Б01 (5:31 - 6:20)

На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейс:

  • А02 (6:37 - 7:29)

Натомість рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.

20 вересня - тимчасове скасування руху електрички

З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.

"Просимо врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи - це запорука безпеки та надійності руху", - кажуть у Kyiv City Express.

Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і колиТимчасові зміни у русі київської електрички (скриншот)

Раніше ми писали, що у Києві з 8 вересня одразу на трьох ключових вулицях ввели певні обмеження для транспорту. Столичних водіїв просять врахувати зміни при плануванні маршруту.

Читайте також про те, що в Києві перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

