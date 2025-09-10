Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли

З 11 вересня тимчасово вводять певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи. Пасажирів просять врахувати зміни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram .

З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express. "Просимо врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи - це запорука безпеки та надійності руху", - кажуть у Kyiv City Express.

"Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - додають у компанії.

"Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - пояснюють у Kyiv City Express.

