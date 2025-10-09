Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать

10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна. Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.
Вечером двух дней не будут курсировать такие поезда:
После завершения ремонтных работ поезда снова будут курсировать по обычному расписанию. Пассажирам советуют планировать вечерние поездки с учетом временных изменений.
С 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено. Для некоторых рейсов эти станции станут конечными.
В часы пик поезда будут курсировать на полукольце Святошин - Вокзальная - Дарница - Святошин каждые 30 минут.
Ежечасные рейсы в/из Почайной и Радужного будут работать с некоторыми изменениями:
Отправление со станции Радужный будет на 4 минуты раньше обычного времени.
Рейсы на участках Святошин - Почайна и Почайна - Святошин:
Отменяются получасовые рейсы на участке Святошин - Почайна - Дарница:
Утренние и дневные: Б03, А05, Б05, А07, Б07, А09, Б09
Вечерние: А17, Б17, А19, Б19, А21, Б21
Компания приносит извинения за временные неудобства и обещает вернуть движение по полному кольцу и привычному графику после завершения работ.
Изменения в графике движения городской электрички (скриншот)
