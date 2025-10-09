Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать

Читайте также о том, что с 11 по 20 сентября временно вводили определенные ограничения в движении Киевской кольцевой электрички из-за ремонтных работ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 9 и 10 октября частично ограничат движение транспорта на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе. Ограничения будут действовать по 10 часов в течение двух дней.