Київська кільцева електричка тимчасово не працює: чому зупинили рух поїздів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем та пояснювали, що змінилось після ремонту.

Крім того, ми повідомляли, що у Kyiv City Express запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.

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