Київська кільцева електричка тимчасово не працює: чому зупинили рух поїздів

Рух поїздів Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express) тимчасово призупинили в обох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Kyiv City Express у Telegram.
Українцям розповіли, що рух поїздів Київської кільцевої електрички тимчасово призупинено в обох напрямках:
"Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", - наголосили у прес-службі Kyiv City Express.
"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок", - порадили всім пасажирам.
Щоб вберегти здоров'я та навіть життя людей просять перебувати:
Менше ніж за годину пасажирам повідомили, що відновили рух міських електричок кільцем після безпекових зупинок.
"Kyiv City Express продовжує рух за маршрутом. Максимально скорочуємо хвилини відставання", - зауважили у прес-службі.
Ще пізніше мешканцям і гостям столиці розповіли, які рейси курсують із затримками (станом на 15:50):
Розклад Київської кільцевої електрички можна легко знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.
Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків".
Для цього потрібно скористатись застосунком національного перевізника "Укрзалізниця".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем та пояснювали, що змінилось після ремонту.
Крім того, ми повідомляли, що у Kyiv City Express запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.
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