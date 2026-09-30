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Киевская кольцевая электричка временно не работает: почему остановили движение поездов

15:40 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Поезда Kyiv City Express временно не курсируют (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Движение поездов Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express) временно приостановили в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Kyiv City Express в Telegram.

Почему и как надолго приостановили поезда

Украинцам рассказали, что движение поездов Киевской кольцевой электрички временно приостановлено в обоих направлениях:

  • из-за повышенной воздушной угрозы для столицы;
  • по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци".

"Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы", - подчеркнули в пресс-службе Kyiv City Express.

Как советуют действовать всем пассажирам

"Просим быть осмотрительными во время связанных с безопасностью остановок", - посоветовали всем пассажирам.

Чтобы уберечь здоровье и даже жизнь людей просят находиться:

  • либо на расстоянии не менее 200 м от железнодорожной инфраструктуры;
  • либо в укрытиях.

Публикация пресс-службы Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Где можно найти расписание электричек

Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".

Для этого нужно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.

Кроме того, мы сообщали, что в Kyiv City Express ввели новый способ подтверждения проезда.

Читайте также, когда и как Кольцевая электричка в Киеве изменила логику нумерации рейсов.

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