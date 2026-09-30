Киевская кольцевая электричка временно не работает: почему остановили движение поездов

Напомним, ранее мы рассказывали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.

Кроме того, мы сообщали, что в Kyiv City Express ввели новый способ подтверждения проезда.

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