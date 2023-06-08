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Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини, - "Укргідроенерго"

Фото: Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини (travels-in-ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не зможуть підірвати Київську ГЕС, адже вона захищена від можливих ударів як з повітря, так і зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в ефірі телемарафону.

Він заспокоїв українців та зазначив, що погрози окупантів щодо Київської ГЕС можуть бути тільки в їхній уяві.

Сирота підкреслив, що станція захищена як з повітря, так і зсередини.

Він додав, що загарбники не змогли нашкодити станції, коли вони знаходилися від неї в буквально 5 км - у Димері. Тому сьогодні росіяни нічого не зможуть із нею зробити.

Захист Київської ГЕС

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначав, що Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане йому.

Наразі вжиті відповідні заходи з безпеки станції щодо прикриття від ударів з повітря, а також унеможливлення дій ДРГ росіян.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС вночі 6 червня. Через це почало затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Так, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація спостерігається на лівому березі, який поки перебуває під ворожою окупацією. Загарбники не допомагають людям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

До того ж, стало відомо про перших жертв. Міська влада окупованих Олешок повідомила про трьох загиблих.

Більше про наслідки підриву Каховської ГЕС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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