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Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри, - "Укргидроэнерго"

Фото: Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри (travels-in-ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не смогут подорвать Киевскую ГЭС, ведь она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту в эфире телемарафона.

Он успокоил украинцев и отметил, что угрозы оккупантов в отношении Киевской ГЭС могут быть только в их воображении.

Сирота подчеркнул, что станция защищена как из воздуха, так и изнутри.

Он добавил, что захватчики не смогли навредить станции, когда они находились от нее в буквально 5 км - в Дымере. Поэтому сегодня россияне ничего не смогут с ней сделать.

Защита Киевской ГЭС

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечал, что Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена ему.

В настоящее время приняты соответствующие меры по безопасности станции по прикрытию от ударов с воздуха, а также предотвращение действий ДРГ россиян.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого начало затоплять населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Так, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Наихудшая ситуация наблюдается на левом берегу, который пока находится под вражеской оккупацией. Захватчики не помогают людям в затопленных районах и не позволяют эвакуироваться.

К тому же, стало известно о первых жертвах. Городские власти оккупированных Олешек сообщили о трех погибших.

Больше о последствиях подрыва Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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