Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платить

16:40 09.04.2026 Чт
3 мин
Внимание пассажиров обратили на "особые условия для корзин"
aimg Ирина Костенко
Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платить Кольцевая электричка в Киеве - удобный для многих транспорт (фото: facebook.com/kyivcityexpress)

На пасхальные выходные 11-12 апреля Киевская кольцевая электричка поможет каждому, кто планирует поездку в храм или в гости к родным. Найти график поездов можно онлайн, главное - не забыть праздничный багаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци".

По какому графику будет курсировать Kyiv City Express

Жителям и гостям столицы сообщили, что на пасхальные праздники график Kyiv City Express остается традиционным для выходных.

Уточняется, что поезда на станциях можно "встречать" каждый час.

"К тому же, если вес праздничной корзины в пределах 36 кг - проезд для него бесплатный", - отметили в пресс-службе Киевской кольцевой электрички.

Украинцам посоветовали также наслаждаться праздником, ведь "о быстрой дороге между правым и левым берегом" города позаботятся специалисты.

"Киевская кольцевая электричка уже готова к вашей посадке. Хороших праздников", - подытожили в Kyiv City Express.

Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платитьПубликация Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Где найти актуальный график кольцевой электрички

Список всех рейсов Киевской кольцевой электрички можно найти онлайн - на соответствующем портале Kyiv City Express от УЗ.

Там же можно просмотреть:

  • время отправления и прибытия;
  • маршруты.

Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платитьНа остановках кольцевой электрички доступны пересадки на пригородную (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Чтобы увидеть больше деталей о конкретном рейсе, его нужно выбрать из перечня имеющихся.

Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платитьСписок рейсов Kyiv City Express (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua/train-routes)

Логика нумерации поездов построена таким образом, чтобы пассажирам не нужно было искать номера и направление рейсов в справочнике.

Так, в расписании Киевской кольцевой электрички буквы А и Б обозначают направление движения:

  • А - движение по часовой стрелке (от "Святошина" в направлении станций "Берестейская" - "Сырец" и далее);
  • Б - движение против часовой стрелки (от "Святошина" в направлении станций "Борщаговка" - "Киев-Волынский" и далее).

А цифры после буквы (например, А01 или Б02) - обозначают конкретный номер рейса в этом направлении.

Как быстро спланировать маршрут и купить билет

Быстро спланировать маршрут своего путешествия можно благодаря соответствующей форме на Kyiv City Express.

Тем временем купить билеты на городскую электричку можно "в несколько кликов" - с помощью приложения "Укрзализныци".

Киевская электричка на Пасху: как будут курсировать поезда и за что не надо платитьПортал Kyiv City Express (скриншот: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Стоит отметить также, что билет на Киевскую кольцевую электричку действителен на указанный в билете рейс и дату.

Если он не был использован, он теряет силу по истечении суток (на которые был приобретен).

"Просканированный билет действителен два часа с момента валидации", - объяснили пассажирам на портале Kyiv City Express.

Киев Укрзализныця Пасха Инфраструктура Праздники Советы Поезда Билеты Поезда Пассажиры
