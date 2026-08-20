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На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ

09:05 20.08.2026 Чт
2 хв
Відомі нові подробиці ворожого обстрілу
aimg Юлія Капітонова
На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ Фото: На місцях працюють усі оперативні служби (facebook.com/MNSKOB)
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Минулої ночі російські загарбники скерували на Київську область ударні дрони, а також балістичні та крилаті ракети.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.

"На жаль, кількість постраждалих зросла. Станом на 7:00 маємо 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула", - підтвердив Ткаченко.

За його словами, у Бориспільському районі відомо про щонайменше 6 постраждалих цивільних.

Очільник КОДА уточнив, що чотирьох із них уже шпиталізували до місцевої лікарні.

На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ

Наслідки атаки РФ на Київську область 20 серпня (Фото: dsns_telegram)

Як повідомлялося раніше, у Броварському районі одна людина загинула, ще одна отримала травми.

На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ

Наслідки атаки РФ на Київську область 20 серпня (Фото: dsns_telegram)

"Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів", - додав Ткаченко.

На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ

Наслідки атаки РФ на Київську область 20 серпня (Фото: dsns_telegram)

Він запевнив місцеве населення, що до ліквідації наслідків ворожих ударів залучені всі оперативні служби.

За словами глави КОДА, цивільним, помешкання яких постраждали, буде надано необхідну допомогу.

На Київщині зросла кількість постраждалих через удари РФ

Наслідки атаки РФ на Київську область 20 серпня (Фото: dsns_telegram)

"Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", - закликав Ткаченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через нічний обстріл ворога.

А ДСНС показала перші фото наслідків нічної атаки окупантів на столицю вночі 20 серпня

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