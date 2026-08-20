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В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

09:05 20.08.2026 Чт
2 мин
Известны последствия вражеского обстрела
aimg Юлия Капитонова
В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ Фото: На местах работают все оперативные службы (facebook.com/MNSKOB)
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Минувшей ночью российские захватчики направили на Киевскую область ударные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Телеграмм.

"К сожалению, количество пострадавших возросло. По состоянию на 7:00 - 7 травмированных в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб", - подтвердил Ткаченко.

По его словам, в Бориспольском районе известно о по меньшей мере 6 пострадавших гражданских.

Глава КОГА уточнил, что четырех из них уже госпитализировали в местную больницу.

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

Как сообщалось ранее, в Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы.

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

"В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и 8 автомобилей", - добавил Ткаченко.

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

Он заверил местное население, что для ликвидации последствий вражеских ударов привлечены все оперативные службы.

По словам главы КОГА, гражданским, дома которых пострадали, будет оказана необходимая помощь.

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ударов РФ

Последствия атаки РФ на Киевскую область 20 августа (Фото: dsns_telegram)

"Берегите себя и своих близких. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - призвал Ткаченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве возросло количество погибших в результате атаки России.

Также мы писали, что "Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за ночного обстрела врага.

А ГСЧС показала первые фото последствий ночной атаки РФ на столицу ночью 20 августа.

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