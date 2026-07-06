На Київщині загинула людина та багато постраждалих після атаки РФ

Людина загинула в Бучанському районі області, ще шестеро постраждалих з десяти опинились у лікарні, проінформував Калашник. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

За даними чиновника, в результаті атаки окупантів РФ пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби й триває ліквідація наслідків обстрілів.

"РФ вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі. За кожне відібране життя, за кожну зруйновану оселю, за кожен свій злочин ворог обов'язково відповість", - додав очільник Київської ОВА.