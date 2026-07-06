RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киевской области погиб человек и много пострадавших после атаки РФ

05:53 06.07.2026 Пн
1 мин
К каким последствиям привел удар оккупантов по Киевской области?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

В ночь на 6 июля враг атаковал Бучанский, Вышгородский и Броварской район Киевщины. В результате атак погиб человек и более десяти получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Человек погиб в Бучанском районе области, еще шесть пострадавших из десяти оказались в больнице, проинформировал Калашник. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным чиновника, в результате атаки оккупантов РФ повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы и идет ликвидация последствий обстрелов.

"РФ в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. За каждую отобранную жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", - добавил глава Киевской ОВА.

Что известно об обстрелах Киевщины

Эта атака стала частью ударов РФ по Украине и Киеву в ночь на 6 июля. В столице известно на данный момент о трех погибших и пожарах в Подольском и Голосеевском районах города.

Оккупанты менее недели назад атаковали Киевскую область. Тогда ракеты и дроны повредили дома в пяти районах Киевской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел КиеваДрони