В Киевской области погиб человек и много пострадавших после атаки РФ

Человек погиб в Бучанском районе области, еще шесть пострадавших из десяти оказались в больнице, проинформировал Калашник. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным чиновника, в результате атаки оккупантов РФ повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы и идет ликвидация последствий обстрелов.

"РФ в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. За каждую отобранную жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", - добавил глава Киевской ОВА.