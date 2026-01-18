На Київщині відновлюють очне навчання в школах, але в новому форматі

В Київській області ухвалили рішення з 19 січня відновити учбовий процес в закладах середньої освіти. Але будуть деякі особливості з урахуванням ситуації зі світлом та опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Калашник зазначив, що попри поточну ситуацію - атаки РФ по енергетиці, через що немає світла та опалення під час морозців - вважає рішення щодо відновлення навчального процесу "правильним і необхідним".

"Навчальний процес не припинявся навіть у найскладніші часи. Безумовно, рішення щодо початку навчання ухвалюються виключно з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації", - зазначив він.

З урахуванням поточної ситуації, прийнято рішення скоротити тривалість уроків до 30 хвилин. Друга зміна буде завершувати навчання не пізніше 16:00. Навчальні заклади мають укриття, альтернативні джерела живлення, індивідуальні котельні та гаряче харчування.

Також окремо приділили увагу стану доріг до школ: вони повинні бути розчищені та повністю готові до використання. Загалом протягом вихідних проведена інспекція шкіл показала непогані результати.

"Тому сьогодні Рада оборони рекомендує громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах", - додав Калашник.

Втім, ще не всі громади підготувалися до навчального процесу, тому буде проведено засідання комісій, які визначать "конкретні дати початку навчання, а також перелік закладів освіти, які готові його розпочати".