ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На Киевщине восстанавливают очное обучение в школах, но в новом формате

Украина, Киевская область, Воскресенье 18 января 2026 20:34
UA EN RU
На Киевщине восстанавливают очное обучение в школах, но в новом формате Иллюстративное фото: в Киевской ОВА решили, что готовы возобновить обучение (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киевской области приняли решение с 19 января возобновить учебный процесс в учреждениях среднего образования. Но будут некоторые особенности с учетом ситуации со светом и отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Калашник отметил, что несмотря на текущую ситуацию - атаки РФ по энергетике, из-за чего нет света и отопления во время морозов - считает решение о возобновлении учебного процесса "правильным и необходимым".

"Учебный процесс не прекращался даже в самые сложные времена. Безусловно, решение о начале обучения принимаются исключительно с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью", - отметил он.

С учетом текущей ситуации, принято решение сократить продолжительность уроков до 30 минут. Вторая смена будет завершать обучение не позднее 16:00. Учебные заведения имеют укрытия, альтернативные источники питания, индивидуальные котельные и горячее питание.

Также отдельно уделили внимание состоянию дорог к школам: они должны быть расчищены и полностью готовы к использованию. В целом в течение выходных проведенная инспекция школ показала неплохие результаты.

"Поэтому сегодня Совет обороны рекомендует общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах", - добавил Калашник.

Впрочем, еще не все громады подготовились к учебному процессу, поэтому будет проведено заседание комиссий, которые определят "конкретные даты начала обучения, а также перечень учебных заведений, которые готовы его начать".

Тем временем 15 января Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине в связи с ситуацией с безопасностью. Имеется в виду чрезвычайное положение в энергетике, о введении которого говорил президент Владимир Зеленский.

Отдельно в школах Киева с 19 января вводят дополнительные каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Решение приняли на Совете обороны столицы в соответствии с постановлением правительства.

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предполагает, что отработать удлиненные зимние каникулы можно или за счет отмены весенних каникул или продленного обучения в июне 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Учебный год Киевская область Киев
Новости
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа