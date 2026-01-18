На Киевщине восстанавливают очное обучение в школах, но в новом формате

В Киевской области приняли решение с 19 января возобновить учебный процесс в учреждениях среднего образования. Но будут некоторые особенности с учетом ситуации со светом и отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Калашник отметил, что несмотря на текущую ситуацию - атаки РФ по энергетике, из-за чего нет света и отопления во время морозов - считает решение о возобновлении учебного процесса "правильным и необходимым".

"Учебный процесс не прекращался даже в самые сложные времена. Безусловно, решение о начале обучения принимаются исключительно с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью", - отметил он.

С учетом текущей ситуации, принято решение сократить продолжительность уроков до 30 минут. Вторая смена будет завершать обучение не позднее 16:00. Учебные заведения имеют укрытия, альтернативные источники питания, индивидуальные котельные и горячее питание.

Также отдельно уделили внимание состоянию дорог к школам: они должны быть расчищены и полностью готовы к использованию. В целом в течение выходных проведенная инспекция школ показала неплохие результаты.

"Поэтому сегодня Совет обороны рекомендует общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах", - добавил Калашник.

Впрочем, еще не все громады подготовились к учебному процессу, поэтому будет проведено заседание комиссий, которые определят "конкретные даты начала обучения, а также перечень учебных заведений, которые готовы его начать".