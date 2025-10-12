UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

На Київщині відновили електропостачання після російської атаки

Ілюстративне фото: у Бориспільському районі Київщини відновили електропостачання (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Енергетики відновили електропостачання після атаки російських дронів вранці 12 жовтня у Бориспільському районі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

Станом на вечір в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки РФ ударними дронами.

За його словами, без світла було близько 10 тисяч абонентів.

"Протягом дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом, - розповів Калашник. 

Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Як зауважив Калашник, обидва співробітники ДТЕК, які постраждали унаслідок ворожої атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні.

Наразі "ДТЕК Київські регіональні електромережі" працюють над точковими включеннями.

Калашник наголосив на важливості економного споживання електроенергії.

"Важливо не включати одразу всі електроприлади, щоб уникнути перевантажень — це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх", - додав глава Київської ОВА.

  

 

Нагадаємо, унаслідок російської атаки в Бориспільському районі Київської області без електропостачання залишилися три населені пункти.

Раніше 13 жовтня, росіяни "Шахедом" атакували електростанцію в Київській області. Поранені двоє працівників ДТЕК.

