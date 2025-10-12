На Киевщине восстановили электроснабжение после российской атаки

По состоянию на вечер во всех населенных пунктах Бориспольского района полностью восстановлено электроснабжение после утренней атаки РФ ударными дронами.

По его словам, без света было около 10 тысяч абонентов.

"В течение дня, благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители уже со светом, - рассказал Калашник.

Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме. Как отметил Калашник, оба сотрудника ДТЭК, которые пострадали в результате вражеской атаки, получили всю необходимую медицинскую помощь и уже выписаны из больницы.

Сейчас "ДТЭК Киевские региональные электросети" работают над точечными включениями.

Калашник отметил важность экономного потребления электроэнергии.

"Важно не включать сразу все электроприборы, чтобы избежать перегрузок - это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех", - добавил глава Киевской ОВА.