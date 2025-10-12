ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

На Київщині після ворожої атаки знеструмлено три населені пункти

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 14:34
На Київщині після ворожої атаки знеструмлено три населені пункти Фото: на Київщині після ворожої атаки знеструмлено майже 10 тисяч домогосподарств (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок російської атаки в Бориспільському районі Київської області без електропостачання залишилися три населені пункти. Аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення, а в знеструмлених громадах діють пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

Унаслідок чергової російської атаки в Бориспільському районі Київської області знеструмлено три населені пункти. Без електропостачання наразі залишаються 9607 родин.

За словами Калашника, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням централізованого живлення.

"Ворогу не вдасться нас залякати та занурити у темряву. У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців. Разом ми незламні", - наголосив Калашник.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, росіяни "Шахедом" атакували електростанцію в Київській області. Поранені двоє працівників ДТЕК.

Зауважимо також, що унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

