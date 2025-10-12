На Київщині після ворожої атаки знеструмлено три населені пункти

Унаслідок російської атаки в Бориспільському районі Київської області без електропостачання залишилися три населені пункти. Аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення, а в знеструмлених громадах діють пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

Унаслідок чергової російської атаки в Бориспільському районі Київської області знеструмлено три населені пункти. Без електропостачання наразі залишаються 9607 родин.

За словами Калашника, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням централізованого живлення.

"Ворогу не вдасться нас залякати та занурити у темряву. У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців. Разом ми незламні", - наголосив Калашник.