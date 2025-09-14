UA

На Київщині пролунав вибух: перші подробиці

Ілюстративне фото: вибух пролунав у Київській області (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київській області пізно ввечрі 13 вересня було чути вибух.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.

Вибух було чутно о 23:45.

Станом на 00:05 про можливі причини вибуху чи його наслідки не повідомлялось.

Повітрна тривога у регіоні не оголошувалась.

Наразі Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та Донеччину.

