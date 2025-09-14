RU

На Киевщине прогремел взрыв: первые подробности

Иллюстративное фото: взрыв прогремел в Киевской области (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области поздно вечером 13 сентября был слышен взрыв.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Взрыв был слышен в 23:45.

По состоянию на 00:05 о возможных причинах взрыва или его последствиях не сообщалось.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

 

Сейчас Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и Донецкую область.

Как сообщало РБК-Украина, мощные взрывы звучали в городе утром 7 сентября, когда россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

Также в ночь на 7 сентября Киев и область массированно атаковали ударные дроны. В результате атаки повреждены многоэтажные дома, были раненые и погибшие.

