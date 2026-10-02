На Київщині після російської атаки спалахнула пожежа на складах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської обласної військової адміністрації.

Наразі інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

Через чергову атаку російських військ у Бучанському районі були пошкоджені склади, на території яких спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня в Дніпровському районі столиці неподалік від станції метро зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника, через що спалахнула пожежа на відкритій території.

Вже вранці 2 жовтня під час чергового обстрілу в Дарницькому районі Києва уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, у результаті чого загинула людина.

Крім того, війська РФ перед зимою розширюють кампанію ударів по українській критичній інфраструктурі, активно застосовуючи нові реактивні "шахеди" та посилюючи атаки на енергетичну систему країни.