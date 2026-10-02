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В Киевской области после российской атаки вспыхнул пожар на складах

20:00 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Киевской области после российской атаки вспыхнул пожар на складах Фото: в Киевской области после вражеской атаки загорелись складские помещения (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
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В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки произошло возгорание складских помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Из-за очередной атаки российских войск в Бучанском районе были повреждены склады, на территории которых вспыхнул пожар.

На месте происшествия продолжают работать все оперативные и профильные службы.

Пока информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, что вечером 1 октября в Днепровском районе столицы неподалеку от станции метро зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника, из-за чего вспыхнул пожар на открытой территории.

Уже утром 2 октября во время очередных обстрелов в Дарницком районе Киева обломки попали в 25-этажный жилой дом, в результате чего погиб человек.

Кроме того, войска РФ перед зимой расширяют кампанию ударов по украинской критической инфраструктуре, активно применяя новые реактивные "шахеды" и усиливая атаки на энергетическую систему страны.

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