У Дніпровському районі Києва біля станції метро впали уламки дрона, виникла пожежа

У Дніпровському районі Києва, поблизу однієї зі станцій метро, зафіксували падіння уламків на відкритій території. Внаслідок цього виникло загоряння дерев.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

На місце події вже виїхали всі екстрені служби для ліквідації наслідків та локалізації загоряння.

Нагадаємо, росіяни регулярно здійснюють повітряні атаки на столицю.

Зокрема, в ніч на 1 жовтня та зранку під час чергової атаки дронів у Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, а також була поранена одна людина.

Крім того, під час комбінованого удару із застосуванням реактивних безпілотників та балістики напередодні, 30 вересня, у Києві через атаку РФ пошкоджені десятки будинків, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Також того ж вечора, 30 вересня, ворог поцілив у склади на Оболоні, а у Солом'янському районі столиці через влучання спалахнуло кафе на першому поверсі житлового будинку.