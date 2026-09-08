На Київщині дрони знищили сім вантажівок і атакували логістичний комплекс - ДСНС

За даними рятувальників, на Бориспільщині спалахнули пожежі на промислових підприємствах - на одному з них вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Крім того, ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів.

Рятувальники оперативно прибували на місця подій і ліквідовували загоряння - наразі всі пожежі вже погашені.

Фото: ДСНС боряться з російською атакою на Київську область (t.me/dsns_telegram)

5 вересня дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки - тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.