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На Київщині дрони знищили сім вантажівок і атакували логістичний комплекс - ДСНС

00:13 08.09.2026 Вт
1 хв
Логістичний комплекс атакували двічі - рятувальники гасили пожежі повторно
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки російської атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)

Уночі на 8 вересня росіяни завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, на Бориспільщині спалахнули пожежі на промислових підприємствах - на одному з них вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Крім того, ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів.

Рятувальники оперативно прибували на місця подій і ліквідовували загоряння - наразі всі пожежі вже погашені.

Фото: ДСНС боряться з російською атакою на Київську область (t.me/dsns_telegram)

5 вересня дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки - тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше, 1 вересня, місто пережило значно масштабнішу атаку, під час якої пошкодило житловий будинок і підприємство - загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей.

Дещо раніше, 22 серпня, росіяни вже атакували Бориспільський район балістикою, а 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - тоді атака забрала життя 13 людей.

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ДСНСБориспільВійна в УкраїніКиївська область