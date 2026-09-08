На Київщині дрони знищили сім вантажівок і атакували логістичний комплекс - ДСНС

Уночі на 8 вересня росіяни завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, на Бориспільщині спалахнули пожежі на промислових підприємствах - на одному з них вогонь знищив сім вантажних автомобілів.
Крім того, ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів.
Рятувальники оперативно прибували на місця подій і ліквідовували загоряння - наразі всі пожежі вже погашені.
Фото: ДСНС боряться з російською атакою на Київську область (t.me/dsns_telegram)
5 вересня дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки - тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше, 1 вересня, місто пережило значно масштабнішу атаку, під час якої пошкодило житловий будинок і підприємство - загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей.
Дещо раніше, 22 серпня, росіяни вже атакували Бориспільський район балістикою, а 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - тоді атака забрала життя 13 людей.