В Киевской области дроны уничтожили семь грузовиков и атаковали логистический комплекс - ГСЧС

По данным спасателей, в Бориспольском районе вспыхнули пожары на промышленных предприятиях - на одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Кроме того, враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов.

Спасатели оперативно прибывали на места происшествия и ликвидировали возгорание - все пожары уже погашены.

Фото: ГСЧС борются с российской атакой на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)

5 сентября дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки - тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.