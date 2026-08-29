На Київщині через атаку РФ загинув голова однієї з громад

Як передає РБК-Україна , про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив у Facebook .

"Глибоко співчуваю рідним і близьким голови Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича, який загинув унаслідок ворожої атаки на Київщину. Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше", - написав Калашник.

За його словами, Дідич понад 30 років, із 1994-го, очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село.

"Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації - був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів. Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади", - додав міністр.