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На Київщині через атаку РФ загинув голова однієї з громад

11:01 29.08.2026 Сб
2 хв
Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям
aimg Тетяна Степанова
На Київщині через атаку РФ загинув голова однієї з громад Фото: Тарас Дідич (Facebook)
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Голова Дмитрівської селищної громади Бучанського району Київської області Тарас Дідич загинув внаслідок російської атаки.

Як передає РБК-Україна, про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив у Facebook.

"Глибоко співчуваю рідним і близьким голови Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича, який загинув унаслідок ворожої атаки на Київщину. Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше", - написав Калашник.

За його словами, Дідич понад 30 років, із 1994-го, очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село.

"Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації - був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів. Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади", - додав міністр.

Атаки на Київ та область

Нагадаємо, що сьогодні вже фактично третій день поспіль росіяни постійно та масово намагаються атакувати Київ і Київську область реактивними дронами.

Вчора вранці стало відомо, що за кілька днів на Київ та область було здійснено 38 атак, а 27 серпня у столиці 13 разів за день оголошували повітряну тривогу.

Вночі та зранку 29 серпня росіяни вчергове намагалися атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали будинки та горіла квартира.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія намагається провокувати повітряні тривоги, а також виснажити українську ППО та населення.

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