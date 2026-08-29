В Киевской области из-за атаки РФ погиб глава одной из общин
Глава Дмитриевской поселковой общины Бучанского района Киевской области Тарас Дидыч погиб в результате российской атаки.
Как передает РБК-Украина, об этом министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил в Facebook.
"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитриевской общины Тараса Тарасовича Дидича, погибшего в результате вражеской атаки на Киевщину. Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог иначе", - написал Калашник.
По его словам, Дидыч более 30 лет, с 1994-го, возглавлял общину, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждую деревню.
"Он всегда оставался со своими людьми. Не покинул их и во время российской оккупации - был на месте, поддерживал и помогал, держал общину в один из самых страшных периодов. Мы много работали вместе и немало успели реализовать для общества", - добавил министр.
Атаки на Киев и область
Напомним, что сегодня уже фактически третий день россияне постоянно и массово пытаются атаковать Киев и Киевскую область реактивными дронами.
Вчера утром стало известно, что через несколько дней на Киев и область было совершено 38 атак, а 27 августа в столице 13 раз в день объявляли воздушную тревогу.
Ночью и утром 29 августа россияне в очередной раз пытались атаковать Киев. В результате обстрела пострадали дома и горела квартира.
По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, Россия пытается провоцировать воздушные тревоги, а также истощить украинскую ПВО и население.