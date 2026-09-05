На Київщині через атаки РФ є загиблі та численні руйнування

Наслідки ворожих ударів

Жертвами російського обстрілу стали двоє жителів Бучанського району.

Станом на 18:00 в області зафіксовано пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.

Серед пошкодженого майна:

приватні та багатоквартирні будинки;

складські приміщення;

залізничне полотно;

територія сільськогосподарського підприємства;

транспортні засоби.

У Фастівському районі через атаки спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС.

За даними ОВА, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.

"Сьогодні Київщина знову зазнала ворожої атаки. На жаль, у Бучанському районі загинули двоє людей. Це найстрашніше. За кожним таким повідомленням - людське життя, родина, близькі, які сьогодні переживають непоправний біль", - наголосив Ткаченко.

Очільник ОВА закликав жителів регіону берегти себе та не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Наразі екстрені та аварійні служби продовжують працювати на місцях подій і фіксувати наслідки атаки.