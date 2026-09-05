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Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ не бити по Києву і Москві

17:32 05.09.2026 Сб
2 хв
Пауза діятиме на час переговорів за участю американської команди в Києві
aimg Валерія Абабіна
Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ не бити по Києву і Москві Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Україна готова утримуватися від ударів по Москві з суботи й до кінця понеділка. У Києві розраховують, що росіяни аналогічно не завдаватимуть ударів по українській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Про що домовилися

За словами президента, він щойно провів розмову з представниками президента США, які вже почали роботу з російською стороною. З моменту цієї розмови сторони готові дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, задіяних у перемовному процесі.

"Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни - по Києву", - заявив Зеленський.

Ситуація на фронті

Президент також повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки повітряних загроз і активних оборонних операцій України.

Дипломатичний трек

Зеленський наголосив, що на дипломатичному напрямку дії України будуть так само сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди вже затверджений.

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", - додав президент.

Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили про вказівку Путіна не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб - з опівночі 6 вересня до 9 вересня. Там це пов'язали з підготовкою та проведенням переговорів у столиці.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва, тоді як про Київщину та інші регіони не йдеться.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов підтверджував, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь на фронті та в повітрі, однак Москва на пропозицію не відповіла.

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