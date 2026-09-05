На Киевщине из-за атак РФ есть погибшие и многочисленные разрушения

Последствия вражеских ударов

Жертвами российского обстрела стали двое жителей Бучанского района.

По состоянию на 18.00 в области зафиксировано повреждение 28 объектов в пяти районах.

Среди поврежденного имущества:

частные и многоквартирные дома;

складские помещения;

железнодорожное полотно;

территория сельскохозяйственного предприятия;

транспортные средства.

В Фастовском районе из-за атак вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли подразделения ГСЧС.

По данным ОВА, информации о пострадавших в этом районе не поступало.

"Сегодня Киевщина снова подверглась враждебной атаке. К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. По каждому такому сообщению - человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня испытывают непоправимую боль", - подчеркнул Ткаченко.

Глава ОВА призвал жителей региона беречь себя и не пренебрегать уведомлениями об опасности. В настоящее время экстренные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия и фиксировать последствия атаки.