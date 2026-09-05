На Київщині через атаки РФ є загиблі та численні руйнування
Внаслідок чергової масованої атаки росіян на Київську область 5 вересня загинули двоє людей. Руйнувань та пошкоджень зазнали десятки цивільних об’єктів у п’яти районах регіону.
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Наслідки ворожих ударів
Жертвами російського обстрілу стали двоє жителів Бучанського району.
Станом на 18:00 в області зафіксовано пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.
Серед пошкодженого майна:
- приватні та багатоквартирні будинки;
- складські приміщення;
- залізничне полотно;
- територія сільськогосподарського підприємства;
- транспортні засоби.
У Фастівському районі через атаки спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС.
За даними ОВА, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.
"Сьогодні Київщина знову зазнала ворожої атаки. На жаль, у Бучанському районі загинули двоє людей. Це найстрашніше. За кожним таким повідомленням - людське життя, родина, близькі, які сьогодні переживають непоправний біль", - наголосив Ткаченко.
Очільник ОВА закликав жителів регіону берегти себе та не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Наразі екстрені та аварійні служби продовжують працювати на місцях подій і фіксувати наслідки атаки.
Попередні обстріли та переговори
Нагадаємо, днями ворог атакував Софіївську Борщагівку під Києвом, унаслідок чого виникла пожежа на складських приміщеннях.
Крім того, під час чергового удару по столиці уламки збитих дронів впали одразу в чотирьох районах міста. Тоді кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких була дитина.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ утримуватися від атак по Києву та Москві на час проведення переговорів за участю американської сторони.