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На Киевщине из-за атак РФ есть погибшие и многочисленные разрушения

19:05 05.09.2026 Сб
2 мин
Под прицелом врага оказались гражданские объекты
aimg Сергей Козачук
На Киевщине из-за атак РФ есть погибшие и многочисленные разрушения Фото: обстрел Киевщины привел к разрушениям в пяти районах (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате очередной массированной атаки россиян на Киевскую область 5 сентября погибли два человека. Разрушения и повреждения получили десятки гражданских объектов в пяти районах региона.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеских ударов

Жертвами российского обстрела стали двое жителей Бучанского района.

По состоянию на 18.00 в области зафиксировано повреждение 28 объектов в пяти районах.

Среди поврежденного имущества:

  • частные и многоквартирные дома;
  • складские помещения;
  • железнодорожное полотно;
  • территория сельскохозяйственного предприятия;
  • транспортные средства.

В Фастовском районе из-за атак вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли подразделения ГСЧС.

По данным ОВА, информации о пострадавших в этом районе не поступало.

"Сегодня Киевщина снова подверглась враждебной атаке. К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. По каждому такому сообщению - человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня испытывают непоправимую боль", - подчеркнул Ткаченко.

Глава ОВА призвал жителей региона беречь себя и не пренебрегать уведомлениями об опасности. В настоящее время экстренные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия и фиксировать последствия атаки.

Предварительные обстрелы и переговоры

Напомним, на днях враг атаковал Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.

Кроме того, во время очередного удара по столице обломки сбитых дронов упали сразу в четырех районах города. Тогда количество пострадавших возросло до 14 человек, среди которых был ребенок.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил о взаимном согласии с РФ воздерживаться от атак по Киеву и Москве на время проведения переговоров с участием американской стороны.

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