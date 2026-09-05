На Киевщине из-за атак РФ есть погибшие и многочисленные разрушения
В результате очередной массированной атаки россиян на Киевскую область 5 сентября погибли два человека. Разрушения и повреждения получили десятки гражданских объектов в пяти районах региона.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Последствия вражеских ударов
Жертвами российского обстрела стали двое жителей Бучанского района.
По состоянию на 18.00 в области зафиксировано повреждение 28 объектов в пяти районах.
Среди поврежденного имущества:
- частные и многоквартирные дома;
- складские помещения;
- железнодорожное полотно;
- территория сельскохозяйственного предприятия;
- транспортные средства.
В Фастовском районе из-за атак вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли подразделения ГСЧС.
По данным ОВА, информации о пострадавших в этом районе не поступало.
"Сегодня Киевщина снова подверглась враждебной атаке. К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. По каждому такому сообщению - человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня испытывают непоправимую боль", - подчеркнул Ткаченко.
Глава ОВА призвал жителей региона беречь себя и не пренебрегать уведомлениями об опасности. В настоящее время экстренные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия и фиксировать последствия атаки.
Предварительные обстрелы и переговоры
Напомним, на днях враг атаковал Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.
Кроме того, во время очередного удара по столице обломки сбитых дронов упали сразу в четырех районах города. Тогда количество пострадавших возросло до 14 человек, среди которых был ребенок.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил о взаимном согласии с РФ воздерживаться от атак по Киеву и Москве на время проведения переговоров с участием американской стороны.