На Київщині частково повернули екстрені відключення: де діють

Ситуація у енергосистемі України

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Після серії масованих ударів РФ по енергооб’єктах в країні зберігається напружена ситуація з електропостачанням. У багатьох регіонах уже запроваджено погодинні обмеження подачі світла.

При цьому час і тривалість відключень можуть коригуватися. Актуальну інформацію для свого міста або громади рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Аналітики зазначають, що Росія активізувала далекобійні удари по енергетичних об’єктах України з метою роз’єднання єдиної енергосистеми на окремі так звані "енергетичні острови".

Через серйозні проблеми з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було введено надзвичайний стан в енергетичній сфері.

