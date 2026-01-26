RU

Экономика Авто Tech

На Киевщине частично вернули экстренные отключения: где действуют

Иллюстративное фото: на Киевщине частично вернули экстренные отключения (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вечером понедельника, 26 января, в части Киевской области снова были введены экстренные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Стоит напомнить, что энергетики сегодня днем, 26 января, вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

 

 

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, сегодня, 26 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.

После серии массированных ударов РФ по энергообъектам в стране сохраняется напряженная ситуация с электроснабжением. Во многих регионах уже введены почасовые ограничения подачи света.

При этом время и продолжительность отключений могут корректироваться. Актуальную информацию для своего города или общины рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Аналитики отмечают, что Россия активизировала дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины с целью разъединения единой энергосистемы на отдельные так называемые "энергетические острова".

Из-за серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Подробнее о ситуации - читайте в материале РБК-Украина.

