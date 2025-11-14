Київщина під масованою атакою РФ: палають будинки, склади та авто

Відомо, що у Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень. А в Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля.

"На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - повідомив голова ОВА.

Більш детальну інформацію Калашник пообіцяв надати згодом і написав, що атака триває, тому необхідно залишатись у безпечних місцях.