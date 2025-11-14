UA

Київщина під масованою атакою РФ: палають будинки, склади та авто

Фото: служби виїхали на місця прильотів (ДСНС Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Київська область опинилась під масованою атакою РФ в ніч на 14 листопада. Під ворожим ударом - обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА області Миколи Калашника.

Відомо, що у Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних  будинків.  У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень. А в Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля. 

"На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - повідомив голова ОВА. 

Більш детальну інформацію Калашник пообіцяв надати згодом і написав, що атака триває, тому необхідно залишатись у безпечних місцях. 

Масований обстріл Києва та області в ніч на 14 листопада

Нагадаємо, після опівночі 14 листопада по всій країні оголосили тривогу та загрозу ракет "Кинжал", повідомлялось про запуск "Калібрів". Окрім ракет ворог застосував бойові дрони типу "Шахед", "Гербера" та інші.

Щодо Києва, у кількох районах столиці пролунали вибухи через комбіновану атаку. Повідомлялось, що мінімум 8 районів міста постраждали від атаки.

Зокрема, РБК-Україна писало про пожежі в багатоповерхівках, приватних будинках, на дахах та відкритих територіях в Києві.

