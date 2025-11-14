ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві потужні вибухи: столицю атакують дрони і ракети

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 01:05
UA EN RU
У Києві потужні вибухи: столицю атакують дрони і ракети Фото: в кількох районах столиці пролунали вибухи (Сергій Крук facebook)
Автор: Маловічко Юлія

У кількох районах Києві в ніч на 14 листопада пролунали вибухи через масовану атаку ворога. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличко.

"У Києві працюють сили ППО. Масована атака ворога на столицю.
Перебувайте в укриттях", - написав мер.

Перед цим повідомлялось про те, що росіяни запустили ракети "Калібр" по Києву, також Повітряні Сили писали про пуски "Кинжалів".

Окрім ракетної загрози кілька груп бойових дронів накрили Київ після опівночі.

Вже з'явилась інформація від мера, що у Дніпровському районі уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок, а у Дарницькому - палає автівка.

"Екстрені служби прямують на місця", - написав Кличко..

Масована атака на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакують Україну різними засобами для ударів.

Зокрема, з самого вечора фіксувалося багато ворожих дронів, після чого залітали ще групи. У столиці на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Вибух Війна в Україні
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе