У Києві потужні вибухи: столицю атакують дрони і ракети

У кількох районах Києві в ніч на 14 листопада пролунали вибухи через масовану атаку ворога. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличко.

"У Києві працюють сили ППО. Масована атака ворога на столицю.

Перебувайте в укриттях", - написав мер.

Перед цим повідомлялось про те, що росіяни запустили ракети "Калібр" по Києву, також Повітряні Сили писали про пуски "Кинжалів".

Окрім ракетної загрози кілька груп бойових дронів накрили Київ після опівночі.

Вже з'явилась інформація від мера, що у Дніпровському районі уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок, а у Дарницькому - палає автівка.

"Екстрені служби прямують на місця", - написав Кличко..