Киевская область под массированной атакой РФ: горят дома, склады и авто

Киевская область оказалась под массированной атакой РФ в ночь на 14 ноября. Под вражеским ударом - объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОГА области Николая Калашника.
Известно, что в Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов. В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений. А в Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля.
"К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил председатель ОГА.
Более подробную информацию Калашник пообещал предоставить позже и написал, что атака продолжается, поэтому необходимо оставаться в безопасных местах.
Напомним, после полуночи 14 ноября по всей стране объявили тревогу и угрозу ракет "Кинжал", сообщалось о запуске "Калибров". Кроме ракет враг применил боевые дроны типа "Шахед", "Гербера" и другие.
Что касается Киева, в нескольких районах столицы прогремели взрывы из-за комбинированной атаки. Сообщалось, что минимум 8 районов города пострадали от атаки.
В частности, РБК-Украина писало о пожарах в многоэтажках, частных домах, на крышах и открытых территориях в Киеве.