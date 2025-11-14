Залпи балістики і дронів, горять висотки: усе про масовану атаку на Київ

РФ знову атакує Київ балістикої та дронами. У місті лунають вибухи, у більшості районів вже фіксують наслідки обстрілу.

Все, що відомо про ситуцію у Києві та наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

РФ запустила по Києву балістику та дрони

Мінімум у 8 районах фіксують наслідки

У кількох районах пожежі у багатоповерхівках

Є постраждалі

Чим РФ атакує Київ

Близько опівночі у Києві було оголошено повітряну тривогу, ворог запустив по столиці дрони, згодом додалися й ракети. РФ направила на Київ залп балістики.

"Київ та Київська область знаходяться під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА", - повідомили у Повітряних силах.

Що відомо про постраждалих

За даними мера Києва Віталія Кличка, в столиці госпіталізували двох постраждалих. Він також повідомив, що в Дніпровському районі через пожежу в будинку евакуювали 9 осіб.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко,в свою чергу, повідомив, що у Дніпровському районі 5 постраждалих.

Наслідки обстрілу: ситуація по районам

За даними Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка, наслідки масованої атаки на Київ зафіксовані в 8 районах міста.

"Росіяни бʼють по житловим будинкам. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", - написав Ткаченко у Telegram.

Дніпровський район: уламки влучили в 5-типоверхівку, палають квартири. Ще в одній багатоповерхівці фіксують пожежу.

Дарницький район: уламки впали в двір житлового будинку.

Шевченківський район: загоряння уламків на відкритій території.

Соломʼянський район: загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки.

Деснянський район: загоряння в багатоповерхівці

Шевченківський район: виклики медиків.

Подільський район: займання в двох житлових будинках.

Святошинський район: загоряння приватного будинку.

Ситуація зі світлом в Києві на фоні обстрілу

Наразі у Києві, за повідомленням ДТЕК, тривають стабілізаційні відключення. Як очікується, графіки у столиці будуть діяти протягом дня.