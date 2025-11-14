Залпи балістики і дронів, горять висотки: усе про масовану атаку на Київ
РФ знову атакує Київ балістикої та дронами. У місті лунають вибухи, у більшості районів вже фіксують наслідки обстрілу.
Все, що відомо про ситуцію у Києві та наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- РФ запустила по Києву балістику та дрони
- Мінімум у 8 районах фіксують наслідки
- У кількох районах пожежі у багатоповерхівках
- Є постраждалі
Чим РФ атакує Київ
Близько опівночі у Києві було оголошено повітряну тривогу, ворог запустив по столиці дрони, згодом додалися й ракети. РФ направила на Київ залп балістики.
"Київ та Київська область знаходяться під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА", - повідомили у Повітряних силах.
Що відомо про постраждалих
За даними мера Києва Віталія Кличка, в столиці госпіталізували двох постраждалих. Він також повідомив, що в Дніпровському районі через пожежу в будинку евакуювали 9 осіб.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко,в свою чергу, повідомив, що у Дніпровському районі 5 постраждалих.
Наслідки обстрілу: ситуація по районам
За даними Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка, наслідки масованої атаки на Київ зафіксовані в 8 районах міста.
"Росіяни бʼють по житловим будинкам. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", - написав Ткаченко у Telegram.
Дніпровський район: уламки влучили в 5-типоверхівку, палають квартири. Ще в одній багатоповерхівці фіксують пожежу.
Дарницький район: уламки впали в двір житлового будинку.
Шевченківський район: загоряння уламків на відкритій території.
Соломʼянський район: загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки.
Деснянський район: загоряння в багатоповерхівці
Шевченківський район: виклики медиків.
Подільський район: займання в двох житлових будинках.
Святошинський район: загоряння приватного будинку.
Ситуація зі світлом в Києві на фоні обстрілу
Наразі у Києві, за повідомленням ДТЕК, тривають стабілізаційні відключення. Як очікується, графіки у столиці будуть діяти протягом дня.
Під час публікації матеріалу використовувалася інформація із соціальних мереж мера Києва Віталія Кличка, голови КМВА Тимура Ткаченка, Повітряних сил України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили фіксували пуски ворожих "Калібрів" та зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-З1.