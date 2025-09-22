UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Київщина під атакою "Шахедів": у регіоні працює ППО

Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київській області триває повітряна тривога та працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.

Раніше повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області. 

У Борисполі місцеві мешканці повідомляли про влучання і пожежу на місці удару БпЛА. Офіційної інформації щодо цього наразі немає. 

Оновлено о 02:20

Місцеві Telegram-канали повідлмляють, що загроза для Борисполя триває.

Оновлено о 03:45

В усіх районах Київської області оголошено про відбій повітряної тривоги, повідомили в КОВА.

Раніше РБК-Україна повідомляло про повітряну тривогу в ніч на 22 вересня в декількох областях України через ударні дрони "Шахед", які російські військові запустили по Україні.

Під загрозою досі перебувають східні та південні області України.

Попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніДрони