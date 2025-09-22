Київщина під атакою "Шахедів": у регіоні працює ППО

У Київській області триває повітряна тривога та працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.
Раніше повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.
У Борисполі місцеві мешканці повідомляли про влучання і пожежу на місці удару БпЛА. Офіційної інформації щодо цього наразі немає.
Оновлено о 02:20
Місцеві Telegram-канали повідлмляють, що загроза для Борисполя триває.
Оновлено о 03:45
В усіх районах Київської області оголошено про відбій повітряної тривоги, повідомили в КОВА.
Раніше РБК-Україна повідомляло про повітряну тривогу в ніч на 22 вересня в декількох областях України через ударні дрони "Шахед", які російські військові запустили по Україні.
Під загрозою досі перебувають східні та південні області України.
Попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.