Київщина під атакою "Шахедів": у регіоні працює ППО

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.

Раніше повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

У Борисполі місцеві мешканці повідомляли про влучання і пожежу на місці удару БпЛА. Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Оновлено о 02:20

Місцеві Telegram-канали повідлмляють, що загроза для Борисполя триває.

Оновлено о 03:45

В усіх районах Київської області оголошено про відбій повітряної тривоги, повідомили в КОВА.