Киевщина под атакой "Шахедов": в регионе работает ПВО

В Киевской области продолжается воздушная тревога и работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.
Ранее сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.
В Борисполе местные жители сообщали о попадании и пожаре на месте удара БпЛА. Официальной информации по этому поводу пока нет.
Ранее РБК-Украина сообщало о воздушной тревоге в ночь на 22 сентября в нескольких областях Украины из-за ударных дронов "Шахед", которые российские военные запустили по Украине.
Под угрозой до сих пор находятся восточные и южные области Украины.
Предыдущая массовая "шахедная" тревога была в Украине 19 сентября. Тогда под атакой ударных дронов армии РФ находились восточные, южные, северные и центральные регионы Украины.