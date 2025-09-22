RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Киевщина под атакой "Шахедов": в регионе работает ПВО

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области продолжается воздушная тревога и работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.

Ранее сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

В Борисполе местные жители сообщали о попадании и пожаре на месте удара БпЛА. Официальной информации по этому поводу пока нет.

 

Ранее РБК-Украина сообщало о воздушной тревоге в ночь на 22 сентября в нескольких областях Украины из-за ударных дронов "Шахед", которые российские военные запустили по Украине.

Под угрозой до сих пор находятся восточные и южные области Украины.

Предыдущая массовая "шахедная" тревога была в Украине 19 сентября. Тогда под атакой ударных дронов армии РФ находились восточные, южные, северные и центральные регионы Украины.

Киевская областьДрониВойна в Украине