Київрада вимагає від президента звільнити Бахматова з посади керівника Деснянської РДА

Відповідний проєкт рішення підтримано 69 голосами з 83.

У Київраді наголошують, що застосування фізичної сили з боку голови РДА є несумісним із його посадовими обов’язками та статусом публічного службовця.

"Перебування Бахматова на посаді голови Деснянської РДА після цього інциденту дискредитує органи державної влади і особисто Президента України. Звертаємося до Вас, пане Президенте, з вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської РДА", - йдеться у зверненні.

Також депутати Київради звернулися до Першої леді Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі.

"Ми наполягаємо на негайному реагуванні та закликаємо продемонструвати рішучу позицію у захисті честі і гідності як обраних представників громади, так і кожного громадянина України", - зазначили депутати.