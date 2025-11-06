Киевсовет требует от президента уволить Бахматова с поста руководителя Деснянской РГА

Соответствующий проект решения поддержан 69 голосами из 83.

В Киевсовете подчеркивают, что применение физической силы со стороны председателя РГА несовместимо с его должностными обязанностями и статусом публичного служащего.

"Пребывание Бахматова на должности председателя Деснянской РГА после этого инцидента дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины. Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской РГА", - говорится в обращении.

Также депутаты Киевсовета обратились к Первой леди Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти.

"Мы настаиваем на немедленном реагировании и призываем продемонстрировать решительную позицию по защите чести и достоинства как избранных представителей громады, так и каждого гражданина Украины", - отметили депутаты.