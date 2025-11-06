Киевсовет требует от президента уволить Бахматова с поста руководителя Деснянской РГА

Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу Деснянской райгосадминистрации Максима Бахматова, который на публичном мероприятии применил силу к женщине-депутату.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Киевсовета.
Соответствующий проект решения поддержан 69 голосами из 83.
В Киевсовете подчеркивают, что применение физической силы со стороны председателя РГА несовместимо с его должностными обязанностями и статусом публичного служащего.
"Пребывание Бахматова на должности председателя Деснянской РГА после этого инцидента дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины. Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности председателя Деснянской РГА", - говорится в обращении.
Также депутаты Киевсовета обратились к Первой леди Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти.
"Мы настаиваем на немедленном реагировании и призываем продемонстрировать решительную позицию по защите чести и достоинства как избранных представителей громады, так и каждого гражданина Украины", - отметили депутаты.
Как сообщалось, 27 августа глава Деснянского района столицы Максим Бахматов во время публичного мероприятия применил физическую силу к депутату Киевсовета, заместителю мэра Киева Анне Старостенко, когда она хотела взять слово и подошла к микрофону. Впоследствии в отношении Бахматова было открыто уголовное производство.
Напомним, ранее комиссии Киевсовета одобрили обращение к президенту об увольнении Максима Бахматова.